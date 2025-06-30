2025Ç¯7·î1Æü¤Ï¡¢»¨Àá¤Î¡ÖÈ¾²ÆÀ¸¡×¤Ç¤¹¡£È¾²ÆÀ¸¤ÏÇÀºî¶È¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¡£¤½¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢´ØÀ¾¤Ï¥¿¥³¡¢Ê¡°æ¸©¤Ç¤Ï¤µ¤Ð¡¢¤Ê¤É³ÆÃÏÊý¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÊª¤ò¿©¤Ù¤ë½¬¤ï¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢È¾²ÆÀ¸¤Î°ÕÌ£¤ä³ÆÃÏÊý¤ÎÉ÷½¬¡¢Æ±¤¸Ì¾Á°¤ò¤â¤Ä¿¢Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£È¾²ÆÀ¸¤È¤Ï¡©È¾²ÆÀ¸¤Ï¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÎñ¤Ç¤¢¤ë»¨Àá¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£»¨Àá¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÆó½½»ÍÀáµ¤¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ²½¤ò¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¯¼¨¤¹ÌÜ°õ¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢