¥Õ¥¸¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â£¶·î23Æü¤Ë¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎëÌÚÁ±µ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤¬·Ù»ëÄ£¤Ë¾ï½¬ÅÒÇî¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢24Æü¤Ë¤Ï»³ËÜ¸­ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬Ã±½ãÅÒÇî¤ÎÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢ÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¡Ê°Ê²¼¡¢¥ª¥ó¥«¥¸¡ËÍøÍÑ¤ÎÏÃÂê¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËµÈËÜ¶½¶È¤Î·Ý¿Í¤¬£¶¿Í½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤Ç¤â¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³²¬ÂÙÊå¤äµð¿Í¤Î¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¡¢