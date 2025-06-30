Æâ±ï¤ÎºÊ¤ÎÂ©»Ò¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ59ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¬ËÜÌÐÍÆµ¿¼Ô¡Ê59¡Ë¤Ï29Æü¸á¸å9»þÁ°¡¢·²ÇÏ¡¦¶ÌÂ¼Ä®¤Î¼«Âð¤ÇÆâ±ï¤ÎºÊ¤ÎÂ©»Ò¤ÇÆ±µï¤¹¤ë¿¹±òÍºÂÀ¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¹±ò¤µ¤ó¤Ï½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£²¬ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£