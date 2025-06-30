ÇÐÍ¥¤ÎÁó°æÍ¥¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬29Æü¡¢±Ç²è¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥Á¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡ª¡Ù¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ°§»¢¤Ë¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¡¢»³»û¹¨°ì¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤é¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Áó°æ¤µ¤ó¤È»³»û¤µ¤ó¤¬¡¢´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤È´ê¤¤¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÊé¤¦¥Á¥ã¥Ý¥ó¤ò±é¤¸¤ëÁó°æ¤µ¤ó¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥Ý¥ó¤¬¤Ð¤¤¤­¤ó¤Þ¤ó¤â½õ¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÇØÃæ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¡¢Í¥¤·