¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í1¡¼0DeNA¡Ê29Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡ËÁ°²ó¤ÎÅÐÈÄ¤Çº¸Â­¤¬¤Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹ßÈÄ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡£¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î»î¹ç¸å¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢1¡Ý0¤Î¾ìÌÌ¤Ç8²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¤Éé¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î³á¸¶¹·´õÁª¼ê¤Ë¤Ï2µåÂ³¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¡£¤½¤³¤Ç¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¾®ÎÓÀ¿»ÊÁª¼ê¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë2¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤­¤ËÀ¿»Ê¤µ¤ó¤¬