Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¤Ç6·î29Æü¡¢90ºÐ¤Î½÷À­¤¬ÃË¤Ë¼êÄó¤²¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢29Æü¸á¸å5»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶èÈ·²¬Ä®°ìÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¼ê²¡¤·¼Ö¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿90ºÐ¤Î½÷À­¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤¿ÃË¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¸å¡¢º¸¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼êÄó¤²¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤ÏÇã¤¤Êª¤«¤é¤Îµ¢ÂðÅÓÃæ¤Ç¡¢¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¸½¶â¤ª