2025年6月17日(火)より、「スターバックス® ME MOMENT™ サンシャイン ライム」と「スターバックス® ME MOMENT™ トロピカル ツイスト」の新作ペットボトル飲料が新登場!ティーと果汁が合わさった、夏にぴったりのリフレッシュメントドリンクは全国のセブン-イレブン限定にて販売されています。 セブン-イレブン限定! 価格:178円(税別) スターバックス® ME MOMENT™