ÅÔµÄÁª¤ÇµÄÀÊ¤ò¹ð¼¨Á°¤Î¥¼¥í¤«¤é9¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÆâ¤Ç¡¢Æ±ÅÞ¹­Êó°Ñ°÷Ä¹¤Î°ËÆ£¹§·Ã»²±¡µÄ°÷¡Ê50¡Ë¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³Èø»ÖºùÎ¤»á¡Ê50¡Ë¤Î»²±¡Áª½ÐÇÏ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²×Îõ¤ÊÄÉ¤¤Íî¤È¤·¹©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìËÜ¶Ú¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¶ÌÌÚ¡×¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿·½÷Äë¡×¤ÎÁÇ´é¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ë´÷Øß¤Ê¤¯°Õ¸«¤Ç¤­¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤°ì¿Í¡×ÅÔµÄÁª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê56¡Ë¤Ï¡ÖÂç¤­¤Ê