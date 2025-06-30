¥µ¥Ã¥«¡¼J1¥ê¡¼¥°Âè22Àá¤Î9»î¹ç¤¬28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ó°Ì¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÏÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÏ¢ÇÔ¡£ºÇ¶á5»î¹ç¤Ç¤Ï1¾¡¤ÈÄäÂÚ¤·¡¢¶ì¤·¤¤¥ê¡¼¥°¸åÈ¾Àï¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2°ÌÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÏÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¾¡Íø¡£¼ó°Ì¼¯Åç¤ËÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç²¼²ó¤ë¤â¡¢Æ±¤¸¾¡¤ÁÅÀ41¡£¼ó°Ì¤ò¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3°Ì¤Ë¤ÏµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C¤¬Éâ¾å¤Ç¡¢ºÇ¶á5»î¹çÃæ4»î¹ç¤¬3ÆÀÅÀ¤È¹¶·â¿Ø¤¬¹¥Ä´¡£¥µ¥ó