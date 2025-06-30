¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥à2¡½1À¾Éð¡Ê2025Ç¯6·î29Æü¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿åÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤ÂÇ¤Á¡£±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆ±ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ë¡ÖÉâ¤¤¤¿µå¤ò¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤­¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£Ä¾¸å¤ÎÊá°ï¤Î´Ö¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£8²ó¤Ë¤âÃæÁ°ÂÇ¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£Ã£¤Î½é´°Åê¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ö²¿¤È¤«Åêµå¤Ë±þ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î1¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿