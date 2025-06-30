À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¾å»Ê¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£Ê¡²¬¸©¤Î40ÂåÃËÀ­¤Ï¡¢30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µÊÃã¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡¢º£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£ÃËÀ­¤¬¤¹¤Ç¤Ë½Ð¶Ð¤·¡¢ÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢Å¹Ä¹¤¬¡Ö¤ª¤Ï¤è¡¼¡×¤È½Ð¶Ð¤·¤Æ¤­¤¿¡£¤³¤ì¤ËÃËÀ­¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö²¶¤¬°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÊÖ»ö¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤Þ¤¡¤É¤¦¤»²¶¤Î»ö¤¬·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¤í¡ª¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¡ª¡×¤È