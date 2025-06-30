3·îËö¤ËNHK¤òÂà¶É¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Þ¤¹(¥é¥¹¥È°ìËç¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¾Ð)¡×¤È»äÉþ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Ë¿å¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï¥Á¥é¥ê¤È¤ª¤Ø¤½¤òÏª½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¶á¡¢¥ª¥·¥ã¥ìÈÖÄ¹¤ÎÀèÇÚÊý¤Ë¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤