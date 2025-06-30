¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥ó¥­¡¼¥¹12¡Ý5¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯6·î29Æü¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬¡¢29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£2»àÆóÎÝ¤Ç¡¢±¦ÏÓ¥»¥Ù¥ê¡¼¥Î¤«¤é¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ëÂÇµå¤òº¸Íã2³¬ÀÊ¤ØÊü¤ê¹þ¤à29¹æ¤Î2¥é¥ó¡£ËÜµò¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë7²ó¤Ë¤â¡¢1»à°ìÎÝ¤Ç±¦ÏÓ¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤«¤éº¸Ãæ´ÖÀÊ¤ËÆÍ¤­»É¤¹2