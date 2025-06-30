29ÆüÌëÃÙ¤¯¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Ç¼Ö¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾ÀÊ¤«¤éÃËÀ­¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢£»ù¶ÌÍ´°ìÏ¯µ­¼Ô¡Ö¸½¾ì¤Ï³¹Åô¤Î¤Ê¤¤¿¿¤Ã°Å¤Ê´ßÊÉ¤Ç¤¹¡£¼ÖÎ¾¤Ï¼Ö»ß¤á¤òÄ¶¤¨¤ÆÍî¤Á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×29Æü¸á¸å11»þÈ¾¤´¤íËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÀ¾¹ÁÄ®¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤«¤é¡ÖÇò¤¤·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬³¤¤ËÍî¤Á¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤¬¤ª¤è¤½40Ê¬¸å¤Ë³¤Ãæ¤Î¼Ö¤Î±¿Å¾ÀÊ¤«¤é60Âå¤«¤é70Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤òµß½õ¤·