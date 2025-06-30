Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï£¶·î29Æü¡¢J£±Âè22Àá¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÂÐÀï¡£¾¡¤Æ¤Ð»ÃÄê¤Ç£³°Ì¤ËÉâ¾å¤Ç¤­¤ë°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤Æ£²»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¹â°æ¹¬Âç¤Ï¡¢£±¼ºÅÀ¤³¤½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤òÈäÏª¤·¡¢¹¶·â¤Çµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë½Ä¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤Î20ºÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ï¸½ÃÏ£¶·î23