ÀèÈ¯¤·¤¿27Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿À¾Éð¤Îº£°æ¤¬»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÏÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡ÖÇ®Ãæ¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ÆÀÅÍÜ¤·¤¿¤¬¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Íè½µÅê¤²¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£7·î4Æü¤«¤é¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3Ï¢Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÅÐÈÄ¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖËÜ¿Í¤âÂç¾æÉ×¤È¡£Áö¤ê¤â¿´Çï¤ò¾å¤²¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£