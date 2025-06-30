¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À6¡½0¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯6·î29Æü¿ÀµÜ¡Ëºå¿À¡¦Á°Àî¤¬¡¢5·î21Æü¤Îµð¿ÍÀï°ÊÍè¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ç¡ÈºÆ½ÐÈ¯¡É¤Î°ìËÜ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÅÙÆ¨¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Æ¨¤·¤¿¤é¥À¥á¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡ÊÂÇÀÊ¤Ë¡ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×Âè1ÂÇÀÊ¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï5²ó¤À¤Ã¤¿¡£Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤éÃæÁ°¤Ø±¿¤Ó¡¢°ì¡¢»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¡£°ËÆ£¾­¤ÎÅêÁ°¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¤·¡¢¤³¤Î²ó4ÆÀÅÀ¤Î¹¶·â¤Ë²Ã¤ï¤Ã