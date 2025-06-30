Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡¢³«ËëÍâÆü¤«¤éµÙ´Û¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥´¥é¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬6·î26Æü¤ËºÆ³«¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥´¥é¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«ÆîÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£6·î27Æü¡¢Ìó2¤«·î¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¤·¤¿¥¢¥ó¥´¥é¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ò2025Ç¯6·î29Æü»£±Æ¡Ó250629164327994³«ËëÆü¤Î4·î13Æü»þÅÀ¤Ç¡¢±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿»ÈÍÑµö²Ä¤¬¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î°ìÉô¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Íâ14Æü¤«¤éÊÄ´Û¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÍè¤Æ