ブライトンの三笘薫は、今夏の去就が注目されている。バイエルンやアーセナルなどからの関心が取り沙汰されたなか、トッテナムの専門メディア『To The Lane And Back』が6月29日、スパーズも日本代表アタッカーの獲得に関心を持っていると報じた。これに反応したのが韓国のメディアだ。サッカー専門誌『Four Four Two』の韓国版は、「ソン・フンミンを放出し、また日本人選手を獲得しようとするトッテナム。三笘はソン・フ