「ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ」 (C) & TM DC (C) 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved 3月にリリースしたアルバム「Mayhem」が好評を呼び、新譜を引っ提げた7月からのワールドツアー「The MAYHEM Ball」が完売続出中のレディー・ガガ。来年1月には自身初となる日本のドームツアーも控えており、4年ぶりの来日公演に期待が高まっている。独特なファッションや類稀な音楽センスを武器に、グラミー賞をはじめとす