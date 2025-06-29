¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡Ê50¡Ë¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÃø½ñ¡Ö¤Ä¤ë¤Î¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¹¥¤­¡£¤³¤ì¤Ë¿Ô¤­¤ë¡×¤ÈºÊ¤Ø¤Î°¦¤òÏÃ¤·¤¿¡£¤Ä¤ë¤Î¤Ï2003Ç¯¤Ë·ëº§¡£É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸å¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ËÆó¿Í¤­¤ê¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¿®Íê¤·¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È