¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ºêÎçÆà¤¬£²£¹Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£ÅìµþÅÔµÄÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤âÅöÁª¼Ô¥¼¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÀÐ´Ý¿·ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ´Ý»áÎ¨¤¤¤ëºÆÀ¸¤ÎÆ»¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÈÊÂ¤ÖºÇÂ¿¤Î£´£²¿Í¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤â¡¢Á´°÷ÍîÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£ÀÐ´Ý»á¤¬Áªµó¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÄÌ¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Èá¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î´¶ÁÛ¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÅÞ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹