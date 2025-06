フジテレビは、同社が運営する動画配信サービスFODにて配信中のFODオリジナルドラマ『愛と欲望の階段 -The Lady and Her Lovers-』(全21話)を、6月5日 24時45分より地上波放送します。■アジア最大級の動画配信プラットフォームで1位を獲得!タイドラマ『愛と欲望の階段 -The Lady and Her Lovers-』は、タイ本国のテレビ放送時に1,600万人のユニーク視聴者を記録。アジア最大級の動画配信プラットフォームiQIYI(アイチーイー)