¤½¤Î¤¦¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æº£¤¹¤°¸ý¤º¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡ª¡©¾­´ý³¦¤ÎÁá»Ø¤·ÃÄÂÎÀï¡ÖABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×Í½ÁªB¥ê¡¼¥°¡¦Âè2»î¹ç¡¢¥Á¡¼¥à±ÊÀ¥ ÂÐ ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Á¡¼¥à¤¬6·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Á¡¼¥à¤Î»³ºêÎ´Ç·¶åÃÊ¡Ê44¡Ë¤Ï¡¢Ãç´Ö¤¬»Ø¤·¤¿¡ÈÂç¿Í¤Î°ì¼ê¡É¤ËÈ¿±þ¡£»×¤ï¤º²Î¤Ã¤¿°ì¶Ê¤Ë¡¢¡Ö»³¤Á¤ã¤ó³Ú¤·¤½£÷¡×¡Ö¼«Í³¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»³ºê¶åÃÊ¤¬¡È²Î¤¦¡É ¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò141¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾¡