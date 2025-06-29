ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£22Ç¯Á°¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¶ÉÉô¤òÏª½Ð¤·¤¿¡È¥Ý¥í¥ê»ö¸Î¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÄáÉÓ¤ÏÄ¹ºê¤ÎÎ¥Åç¤òË¬¤ì¡¢ÅçÌ±¤È¤¹¤Ã¤«¤ê¤¦¤Á²ò¤±¤ÆÅ¥¿ì¤·¤¿¸å¤ËÇú¿ç¡£ÆÍÁ³¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¿¤µ¤ó¤Þ¤ÈÃæµïÀµ¹­»á¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¡¢µ¯¤­¤¿¤È¤³¤í¡¢¥³¥³¥ê¥³¤Ë¤Ï¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Õ¤È¤ó¤ÎÃæ¤ÇÃ¦¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢µ¯¤­¤Æ½Ð¤¿»þ¤Ë¶ÉÉô¤¬´Ý½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ë¥Ï¥×¥Ë