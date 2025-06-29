²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹·§ËÜÂç²ñ¤Ï7·î5Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ø ·ãÀï¤Î·§ËÜ ÃíÌÜ¹»¾Ò²ð①Åì³¤ÂçÀ±æÆ¡¿¶å½£³Ø±¡ ÃíÌÜ¹»¾Ò²ð¡¢Âè°ìÃÆ¤Ï¡ÖÅì³¤ÂçÀ±æÆ¡×¤È¡Ö¶å½£³Ø±¡¡×¤Ç¤¹¡£ Åì³¤ÂçÀ±æÆ¤Ï¡¢º£µ¨¡¢½Õ¤Î¸©Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡¢RKK´ú¤Ï½àÍ¥¾¡¡¢¤½¤·¤ÆNHK´ú¤ÇÍ¥¾¡¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ó¤Ê¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¨ー¥¹¡£À©µåÎÏ¤¬¼«Ëý¤Î¿åÌî±¦µþÅê¼ê¤Ç¤¹¡£ ºÇÂ®138¥­¥í±¦ÏÓ¤Î·è¤áµå¤Ï¡¢Âç¤­¤¯¶Ê¤¬¤ë¥«&#