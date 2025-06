TWICEがこのほど、公式YouTubeチャンネルでメンバー9人のソロリリックビデオをサプライズで公開した。 【写真】TWICE 6thワールドツアー「THIS IS FOR」ソウル公演ポスター ナヨンの「MEEEEEE」、ジョンヨンの「FIX A DRINK」、モモの「MOVE LIKE THAT」、サナの「DECAFFEINATED」、ジヒョの「ATM」、ミナの「STONE COLD」、ダヒョンの「CHESS」、チェヨンの「IN MY ROOM」、ツウィの「DIVE IN」と