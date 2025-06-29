ÇÐÍ¥¤Î¾ïÈ×µ®»Ò¤ÈÃç´ÖÍ³µª·Ã¤¬¡¢29ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Á10¡§48¡Ë¤Ç¡¢ÎÓ½¤¤È¶¦¤ËÀÐÀî¡¦Ç½ÅÐÃÏÊý¤òË¬¤ì¹â¹»À¸¤òÁê¼ê¤ËÇ®·ì¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÀä·Ê¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÉ÷·Ê¤Ç¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È»Ñ¤Î¾ïÈ×µ®»Ò¡õÃç´ÖÍ³µª·Ã2024Ç¯¤ËÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤ÇÂç¤­¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Ç½ÅÐÃÏÊý¡£Ä«¥É¥é¡Ø¤Þ¤ì¡Ù½Ð±é¤òµ¡¤Ëº£¤âÆ±ÃÏ¤Ç¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤òÂ³¤±¡¢Éü¶½³èÆ°¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤¹¤ë¾ïÈ×¤¬¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¤ÇÇ½ÅÐ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì