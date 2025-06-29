ÅìÂç½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¿ÀÃ«ÌÀºÓ¡Ê25¡Ë¤¬28Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Âè»°¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î²ÄÇ½À­¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¥í¥·¥¢·³ÀêÎÎÃÏ³ÈÂç¤Ø¿·¤¿¤Ê¹¶Àª¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³ÅÔ¤Î¹¶ËÉ·ã²½¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ØÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¿ÀÃ«¤Ï¡ÖÂè»°¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤·¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Î°ì¹ñ¤¬¤µ¡¢¤³¤ó¤Ê·³»öÅª¿¯Î¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÀ¤³¦¤¬ÌÛÇ§¤·¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¸¤ã¤¢¤â¤¦¤½¤Î¹ñ¤Î»ä¸¢¤Ã¤Æ