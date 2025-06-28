²Î¤¤¼ê¤ÎAdo¡Ê22¡Ë¤¬¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖAdo WORLD TOUR 2025¡ÈHibana¡ÉPowered by Crunchyroll¡×¤Ç¡¢À¤³¦24ÅÔ»Ô25¸ø±é¤Ç´°Çä¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¤³¦33ÅÔ»Ô¤Ç50Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ëÆüËÜ¿Í²áµîºÇÂçµé¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡£ÆüËÜ¤äÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¤Ê¤É¤Î³ÆÅÔ»Ô¤Ç1Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë²ñ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¡¢25Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÎÆ±¹ñºÇÂç¤Î²°Æâ¶¥µ»¾ì¡¢Accor Arena¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿