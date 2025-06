三浦大知が6月25日に両A面ニューシングル『Horizon Dreamer / Polytope』をリリースした。今作はPlayStation 5用ゲーム『DEATH STRANDING 2 : ON THE BEACH』の挿入歌として書き下ろした楽曲。作詞作曲を担当したのは「Inside Your Head」や「Delete My Memories」をはじめ、三浦と数々の作品でタッグを組んできたNao'ymtだ。三浦が「奇跡のようなシングルになった」と話すこの1枚が、どのようにして制作されていったのかを聞いた