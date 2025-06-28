[6.28 J2第21節](NDスタ)※19:00開始主審:岡部拓人<出場メンバー>[モンテディオ山形]先発GK 16 長谷川洸DF 2 吉田泰授DF 4 西村慧祐DF 5 安部崇士DF 15 川井歩MF 7 高江麗央MF 8 小西雄大MF 10 氣田亮真MF 25 國分伸太郎FW 11 藤本佳希FW 14 坂本亘基控えGK 32 上林大誠DF 13 野嶽寛也DF 22 城和隼颯MF 42 イサカ・ゼインMF 71 中村亮太朗MF 88 土居聖真FW 9 高橋潤哉FW 55 堀金峻明FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ監督横内昭