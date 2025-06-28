[6.28 J2第21節](みらスタ)※19:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[レノファ山口FC]先発GK 26 田口潤人DF 4 松田佳大DF 5 喜岡佳太DF 14 下堂竜聖MF 17 田邉光平MF 18 亀川諒史MF 29 輪笠祐士MF 40 成岡輝瑠MF 55 岡庭愁人FW 34 古川大悟FW 45 山本桜大控えGK 21 チェ・ヒョンチャンDF 6 キム・ボムヨンDF 15 板倉洸DF 76 磯谷駿MF 27 小澤亮太MF 28 小林成豪FW 8 野寄和哉FW 19 山本駿亮FW 38 末永透瑛監督中山元気[ブラウ