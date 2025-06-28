[6.28 J2第21節](クラド)※19:00開始主審:大橋侑祐<出場メンバー>[大分トリニータ]先発GK 22 ムン・キョンゴンDF 3 デルランDF 31 ペレイラDF 34 藤原優大MF 5 中川寛斗MF 9 有馬幸太郎MF 21 鮎川峻MF 29 宇津元伸弥MF 38 天笠泰輝MF 44 吉田真那斗FW 13 伊佐耕平控えGK 24 佐藤隼DF 2 香川勇気DF 4 薩川淳貴DF 27 松尾勇佑MF 14 池田廉MF 16 茂平MF 18 野嶽惇也MF 19 小酒井新大FW 15 屋敷優成監督片野坂知宏[RB大宮アルデ