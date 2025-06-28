[6.28 J2第21節](藤枝サ)※19:00開始主審:吉田哲朗<出場メンバー>[藤枝MYFC]先発GK 41 北村海チディDF 4 中川創DF 5 楠本卓海DF 22 久富良輔MF 6 世瀬啓人MF 8 浅倉廉MF 14 中川風希MF 17 岡澤昂星MF 19 シマブク・カズヨシMF 33 川上エドオジョン智慧FW 7 松木駿之介控えGK 1 六反勇治DF 2 川島將MF 13 大曽根広汰MF 15 杉田真彦MF 23 梶川諒太MF 27 前田翔茉MF 30 芹生海翔MF 50 金子翔太FW 71 榊原杏太監督須藤大輔[FC今