[6.28 J1第22節](味スタ)※19:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[FC東京]先発GK 41 野澤大志ブランドンDF 2 室屋成DF 3 森重真人DF 6 バングーナガンデ佳史扶DF 24 アレクサンダー・ショルツMF 8 高宇洋MF 10 東慶悟MF 18 橋本拳人MF 22 遠藤渓太MF 33 俵積田晃太FW 19 マルセロ・ヒアン控えGK 13 波多野豪DF 5 長友佑都DF 30 岡哲平DF 32 土肥幹太MF 37 小泉慶FW 16 佐藤恵允FW 26 長倉幹樹FW 28 野澤零温FW 39 仲川輝人監