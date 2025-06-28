[6.28 J1第22節](レモンS)※19:00開始主審:山下良美<出場メンバー>[湘南ベルマーレ]先発GK 31 真田幸太DF 5 鈴木淳之介DF 8 大野和成DF 37 鈴木雄斗MF 3 畑大雅MF 7 小野瀬康介MF 13 平岡大陽MF 14 茨田陽生MF 50 藤井智也FW 10 鈴木章斗FW 19 福田翔生控えGK 41 糸原紘史郎DF 22 大岩一貴MF 15 奥野耕平MF 18 池田昌生MF 25 奥埜博亮FW 9 小田裕太郎FW 16 根本凌FW 27 ルイス・フェリッピFW 77 石井久継監督山口智[横浜F・