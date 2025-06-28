[6.28 J1第22節](サンガS)※19:00開始主審:ウーカシュ・クジュマ<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 26 太田岳志DF 2 福田心之助DF 24 宮本優太DF 44 佐藤響DF 50 鈴木義宜MF 7 川崎颯太MF 8 米本拓司MF 10 福岡慎平FW 11 マルコ・トゥーリオFW 14 原大智FW 93 長沢駿控えGK 21 圍謙太朗DF 3 麻田将吾DF 4 パトリック・ウィリアムDF 22 須貝英大MF 6 ジョアン・ペドロMF 18 松田天馬MF 39 平戸太貴FW 31 平賀大空FW 77 ム