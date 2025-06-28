[6.28 J1第22節](アイスタ)※18:30開始主審:先立圭吾<出場メンバー>[清水エスパルス]先発GK 1 沖悠哉DF 4 蓮川壮大DF 25 マテウス・ブルネッティDF 39 H. HidakaDF 66 住吉ジェラニレショーンMF 7 カピシャーバMF 36 宇野禅斗MF 98 マテウス・ブエノFW 19 松崎快FW 23 北川航也FW 33 乾貴士控えGK 71 猪越優惟DF 41 羽田健人MF 11 中原輝MF 21 矢島慎也MF 37 大畑凜生MF 47 嶋本悠大MF 49 小竹知恩FW 15 千葉寛汰FW 18 齊藤