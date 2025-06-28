¡ØËÁ¸±¼Ô¼ò¾ì¤ÎÎÁÍý¿Í¡Ù¡Ê¹õÎ±¥Ï¥¬¥Í¡§¸¶ºî¡¢°»°æÎÃ¡§Ì¡²è¡¢Å¾¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´12²ó¡Û¡ØËÁ¸±¼Ô¼ò¾ì¤ÎÎÁÍý¿Í¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¹Ó¤¯¤ìËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¼ò¾ì¤ÎÅ¹¼ç¡¦¥è¥¤¥·¤Ï¡¢¿©ºà¤Î¼ïÎà¤¬Ë³¤·¤¯ÎÁÍý¤ËÈþÌ£¤·¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¤¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¿©»ö»ö¾ð¤ò»ÄÇ°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¿·ÊÆËÁ¸±¼Ô¤¬ÌµÃÎ¤æ¤¨¤Ë¸í¤Ã¤Æ»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡¢¶ì¤¹¤®¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡ÈÌÂµÜ¡É»º¤Î¡ÖÀÐ¸ÕÅí¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä´ÍýË¡¤òÌÏº÷¤·»Ï