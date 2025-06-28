6·î28Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥º¤¬¥ëー¥­ー¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¤È¿·¤¿¤Ë3Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÍ½Äê¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ The Philadelphia 76ers intend to sign F Justin Edwards to a new three-year contract after declining his team option, sources tell ESPN. 76ers and Klutch Sports' Rich Paul and Josh Hairston negotia