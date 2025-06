東京・中目黒にある「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京(以下:ロースタリー 東京)」と「スターバックス オンラインストア」は、7月2日(水)から、夏のコーヒーライフスタイルを楽しむコレクション第2弾「Daily Life at Home With WONDERFUL “ICED” COFFEE」を発売する。【写真】涼しげなデザイン!ジュート素材のトートバッグも■“涼”をまとう色鮮やかなグッズ今回発売される「Daily Life at Home With WON