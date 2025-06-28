¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÇ­Ç­¡õ¿Ñ»á¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥°¥Ã¥º´Þ¤à¿·¾¦ÉÊ¤¬28Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´ü¹¥É¾µ­Ç°¥Õ¥§¥¢¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Öµí²«¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌ¥ÏÇ¤¹¤ëÇ­Ç­¡Ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¾¡Ê¡©¡Ë¥·¡¼¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥°¥Ã¥º¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤Ï¡¢¸åµÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖÆÇ¸«Ìò¡×¤Î¾¯½÷¡¦Ç­Ç­¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢¸åµÜÆæ²ò¤­¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£