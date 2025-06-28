¡ÖÎø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ½÷À­¤Ï¾å½ñ¤­ÊÝÂ¸¡¢ÃËÀ­¤ÏÊÌÌ¾ÊÝÂ¸¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤ò¤á¤°¤ê¡¢·ëº§·èÃÇ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£Æ£ËÜÈþµ®¤È»³ÅÄÍ¥¡¢¾¾Â¼º»Í§Íý¤¬¡Ö¾å½ñ¤­ÊÝÂ¸¡×¤È¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À­¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤À¤±¤Ï¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Æñ¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¸µ¥«¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë»³ÅÄÍ¥6·î26Æü¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ëº§·èÃÇ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º via ¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ÙÂè6ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì