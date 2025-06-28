¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¡ØNow And Then¡ÙÂè12²ó¡Ö²á¾ê¤Ê¿À³Ê²½¡×¤òË¾¤ó¤À¤Î¤«¥¶¡¦¥Ó¡¼¥Á¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬6·î11Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µýÇ¯82¡£¤½¤³¤Ç¤Ë¤ï¤«¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ó¡¼¥Á¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÎÌ¾È×¡Ø¥Ú¥Ã¥È¡¦¥µ¥¦¥ó¥º¡Ù¡Ê66Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£Â¼¾å½Õ¼ù¤¬¤³¤¦É¾¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡Ê¥¸¥à¡¦¥Õ¥¸¡¼¥ê¡Ø¥Ú¥Ã¥È¡¦¥µ¥¦¥ó¥º¡Ù-¿·Ä¬¼Ò-¡ÖÌõ¼Ô¤¢¤È¤¬¤­¡×¡Ë¡£¡½¡½¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆó¼ïÎà¤Î¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¡£¡Ø¥Ú¥Ã¥È¡¦¥µ¥¦¥ó¥º¡Ù¤ò¹¥¤­¤Ê