ÀÝ¿©¾ã³²¤ä½¹·Á¡Ê¤·¤å¤¦¤±¤¤¡Ë¶²ÉÝ¾É¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤Î±óÌî¤Ê¤®¤³¡Ê45¡Ë¤¬27Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤·¡¢Ãí°Õ´­µ¯¤ò¤·¤¿¡£±óÌî¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢±óÌî¤Ê¤®¤³¤Ç¤¹¡Ø¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Ë¤´Ãí°Õ¤ò!!¡Ù²¿¤À¤«¡¢»ä¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÇÅê»ñ¤È¤«¤ò´«¤á¤ëÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¥Á¥é¥Û¥é¡×¤È¼«¿È¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¬¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£±óÌî¤Ï¡Ö¶ËÅÙ¤Îµ¡³£²»ÃÔ¤«¤Ä¡¢·ÐºÑÅª¤Ê»ö¤Ë¤âÁÂ²á¤®¤ë»ä¤Ë