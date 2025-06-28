6·î29ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤!¡Ù(Ëè½µÆüÍË12:55¡Á)¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥è¥Í¥¹¥±É×ºÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤!¡Ù¤è¤ê (C)ABC¥Æ¥ì¥Ó¸½ÌòºÇÄ¹¼÷Íî¸ì²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤¿»ÍÂåÌÜ¡¦·ËÊÆ´Ý¤Ë18ºÐ¤ÇÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿¥è¥Í¥¹¥±¡£77ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤â¤½¤ÎÏÃ·Ý¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¤­¤Ê¤·¤ã¤â¤¸¤ò»ý¤Ã¤Æ²ÈÄíÎÁÍý¤òÇÁ¤­¸«¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ØÆÍ·â! ÎÙ¤ÎÈÕ¤´¤Ï¤ó¡Ù¤Ç¤Ï6,000¸®