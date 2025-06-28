£¶·î27Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥Ã¥Á¡ØUnited through Legends¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤ÈÆüËÜ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐÀï¡£·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¡¢£´¡Ý£³¤ÇÁ°¼Ô¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ì¥¸¥§¥ó¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿ËÜÅÄ·½Í¤¤Ï¡¢²Ì´º¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤âÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼