24-25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏºÇ½ªÀá¤Ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÁê¼ê¤ËÇÔ¤ì¤ë¤â¡¢²¿¤È¤«Íèµ¨¤ÎCL½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢23-24¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£Á°²ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤ò¹Ô¤¤¡¢Á°²ó¤è¤ê¤âÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²Æ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢FW¤ÈG