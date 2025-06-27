¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/27¡Û½÷Í¥¡¦²Î¼ê¤Î¼Æºé¥³¥¦¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡Á»¦¿Í¶µ»Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ù½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ë°½Ìî¹ä¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£°áÁõ¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ÆºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Æºé¥³¥¦¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥Æµ±¤¯¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¢¡¼Æºé¥³¥¦¡¢°áÁõ¤ÈºîÉÊ¤Î¶¦ÄÌÅÀÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¼Æºé¤Ï¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤Ï³ä¤È¤â¤Î¤ò¤Ï¤Ã¤­¤ê¸À¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¸À¤¤²á